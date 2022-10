Usa, Harris: “Nessuno dovrebbe andare in prigione per uno spinello” – Video

(Adnkronos) – “Nessuno dovrebbe andare in prigione per uno spinello”. Dopo la grazia concessa da Joe Biden alle migliaia di condannati federali solo per possesso di marijuana, Kamala Harris dà un altro segnale che sembra aprire a una depenalizzazione federale, sul modello di quanto fatto ormai da decine di stati americani, del possesso e uso della marijuana.

“Noi chiediamo a governatori e stati di seguire il nostro esempio e graziare le persone condannate per possesso di marijuana”, ha detto ancora la vice presidente intervenendo al ‘Late Night With Seth Meyers’, confermando che la grazia è un primo passo per la decriminalizzazione della droga leggera in tutto il Paese. “In ultima analisi, come per molte altre cose, se il Congresso agisse avremmo un approccio uniforme alla questione”, ha concluso Harris.

Sono 19 gli Stati, compreso Washington D. C., ad aver legalizzato la marijuana, mentre 37 ne permettono l’uso terapeutico. Ma la cannabis continua ad essere illegale a livello federale.