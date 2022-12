Usa, nuove carte segrete Trump: chiesta incriminazione per oltraggio

(Adnkronos) – Il dipartimento di Giustizia ha chiesto a un giudice federale di incriminare il team di Donald Trump per oltraggio, per non aver rispettato a pieno il mandato con cui si impone di consegnare tutti i documenti top secret conservati dall’ex presidente a Mar-a-Lago. La richiesta è arrivata dopo che il team legale di Trump ha detto di aver fatto delle ricerche ed ha trovato due documenti top secret in un deposito in Florida.

I legali di Trump hanno consegnato questi documenti all’Fbi, affermando di ritenere che ora veramente è stato rispettato a pieno il mandato. Ma il dipartimento di Giustizia – che lo scorso agosto ha inviato gli agenti dell’Fbi a Mar Lago, dove sono state trovate centinaia di carte segrete che Trump non aveva consegnato – non ritiene che il mandato sia stato rispettato a pieno.