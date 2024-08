USA, Putin lasci semplicemente l’Ucraina

Se l’incursione armata ucraina nella regione russa di Kursk non piace a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin “può semplicemente andarsene dall’Ucraina”: a dirlo in conferenza stampa il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby.

“Questa è la guerra di Putin contro l’Ucraina. E se la cosa non gli piace, se la cosa lo mette un po’ a disagio, allora c’è una soluzione semplice: può semplicemente andarsene dall’Ucraina e farla finita”, ha detto Kirby rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle azioni di Kiev nella regione di Kursk.

aggiornamento ore 9.43

l presidente russo Vladimir “Putin è disperato. Cerca disperatamente assistenza e capacità militare… e si sta rivolgendo con disperazione a Paesi come l’Iran e la Corea del Nord per chiedere aiuto”: questo “è pericoloso, ovviamente, per la popolazione ucraina, visto che questi missili continuano a piovere su di loro e sulle loro infrastrutture energetiche. Ma è pericoloso anche per la regione indopacifica” ha continuato Kirby.

aggirnamento ora 12.49

“Qualsiasi idea di un rapporto di difesa nascente tra Corea del Nord e Russia avrà ramificazioni per la nostra sicurezza collettiva e per i nostri requisiti di sicurezza nazionale nell’Indo-Pacifico – ha concluso -. Ovviamente dobbiamo, e lo faremo, prendere provvedimenti per mitigare al meglio questa situazione, non solo da soli ma anche con i nostri alleati e partner”.

aggiornamento ore 16.03