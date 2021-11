Usa, “rischio default dopo il 15 dicembre”

Il segretario al Tesoro di Washington, Janet Yellen ha lanciato l’allarme default per il governo federale a partire dal prossimo 15 dicembre in assenza di un innalzamento del tetto del debito. In una lettera ai leader del Congresso, Yellen ha detto di avere un “alto tasso di fiducia” nelle possibilità per il Tesoro di restare in regola con i pagamenti del debito fino a metà del prossimo mese, circa due settimane in più rispetto alla sua precedente previsione che fissava la scadenza al 3 dicembre. Ha avvertito, tuttavia, che gli Stati Uniti potrebbero rischiare l’insolvenza dopo aver trasferito 118 miliardi di dollari all’Highway Trust Fund in conformità con la recente legge bipartisan sulle infrastrutture. “Esistono scenari secondo cui al Tesoro potrebbero restare risorse insufficienti a continuare a finanziare le operazioni del governo degli Stati Uniti oltre questa data”, ha avvertito Yellen.