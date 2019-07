Usa, sparatoria in California: quattro morti

Una sparatoria in California ha provocato la morte di quattro persone, oltre a 16 feriti. Questo il bilancio, ancora provvisorio, per quanto accaduto ad un famoso festival del cibo, il Gilroy Carlic Festival, che si tiene a San Josè, in California.

Secondo le notizie arrivate fino ad ora, fra le persone morte ci sarebbe anche l’autore materiale degli omicidi, ucciso dalla polizia. Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 6.00

L’attenzione delle forze dell’ordine si starebbe concentrando su un secondo sospettato, che avrebbe svolto il ruolo di supporto nell’attentato al Festival del cibo in California. Una testimone, Julissa Contrera, ha tracciato il profilo di un uomo bianco sui 30 anni, in possesso di un’arma semiautomatica.

Usa, sparatoria in California: si cerca secondo sospettato

“Aveva un fucile, sparava in tutte le direzioni. Era in grado di sparare tre o quattro colpi al secondo” ha raccontato alla Nbc. “Era preparato per il gesto”.

Altri testimoni raccontano dell’attentatore in tenuta militare, con giubbotto antiproiettili e pantaloni mimetici. “Sembrava volesse uccidere il maggior numero di persone possibili”.

Aggiornamento ore 7.00

Altri testimoni della sparatoria in California aiutano a capire cosa possa essere successo a San José. Jack van Breen, il cantante del gruppo Tin Man, che doveva esibirsi al Festival, ha testimoniato che l’attentatore indossava una maglietta verde e un fazzoletto grigio al collo.

Quando l’uomo ha iniziato a sparare, van Breen avrebbe sentito qualcuno chiedergli: “perché lo fai?”. “Perché sono molto arrabbiato” la risposta.

Aggiornamento ore 8.00