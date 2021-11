USA, Suv sfreccia sulla folla del corte natalizio: almeno cinque morti

Un Suv ha sfrecciato a tutta velocità falciando una folla di persone in strada per la tradizionale parata che apre le festività natalizie a Waukesha, cittadina di oltre 60 mila abitanti a circa 30 km ad ovest di Milwaukee, in Wisconsin.

L’ultimo bilancio è di almeno cinque morti e 40 feriti, di cui diversi bambini. Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio e i motivi che hanno spinto al folle gesto. La polizia americana intanto ha riferito di aver arrestato “una persona di interesse”.

Chi era sul posto ieri pomeriggio, quando il mezzo è passato a tutta velocità sulla colonna di persone in strada, ha raccontato quei tragici momenti: “Mentre stavamo tornando dalla parata abbiamo visto un suv che sfrecciava a tutta velocità lungo il percorso del corteo. Poi abbiamo sentito un forte boato e assordanti urla e pianti delle persone che erano state colpite dal veicolo. Poi abbiamo visto gente scappare o cessare di piangere, c’erano molte persone ferite a terra”, ha aggiunto. “Volavano corpi ovunque”, ha raccontato ai media il consigliere comunale Angelito Tenorio,

Non si esclude la pista terroristica, anche se il capo della polizia locale, Dan Thompson, ha dichiarato di non avere ancora elementi in grado di ricondurre il gesto al terrorismo. Si indaga anche su altre piste.