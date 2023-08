Usa, Trump: “Giovedì sarò arrestato”. Cauzione fissata a 200mila dollari

(Adnkronos) – Donald Trump conferma che giovedì si consegnerà in tribunale alle autorità della Georgia, dove è stato incriminato con l’accusa di aver tentato di rovesciare i risultati delle elezioni del 2020 in quello stato. La contea di Fulton ha intanto fissato una cauzione di 200mila dollari per il suo rilascio e severe restrizioni nei contatti con testimoni e coimputati. E’ stato l’ex presidente americano su Truth ad annunciare che giovedì si consegnerà: “Ci potete credere? Giovedì andrò ad Atlanta per essere ARRESTATO da un procuratore della sinistra radicale, Fani Willis”. L’ex presidente e gli altri 18 imputati nello stesso procedimento hanno tempo fino a venerdì alle 18 ora italiana per presentarsi ai giudici che lo hanno incriminato in base alla cosiddetta legge Rico sulla criminalità organizzata e il racket.