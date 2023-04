Usa, Trump: “Senza di me i repubblicani si sarebbero estinti”

(Adnkronos) – Senza Donald Trump “il partito repubblicano aveva una buona possibilità di estinguersi”. In un discorso a porte chiuse ad un gruppo di 200 finanziatori, l’ex presidente si è così vantato di aver cambiato e rivitalizzato un partito, fino ad allora noto per le guerre all’estero, i tagli alle pensioni e le amnistie per gli immigrati irregolari. Affermando che per questo vincerà la nomination nel 2024 per tornare alla Casa Bianca.

Nel discorso pronunciato nel weekend a Nashville, di cui il Washington Post ha ottenuto l’audio, Trump ha rivendicato la sua supremazia nei sondaggi sugli altri candidati alla nomination: “Nikki Haley si sta impegnando moltissimo per il 4%”, ha ironizzato. E si è vantato del successo e dell’entusiasmo che suscita nelle sue apparizioni pubbliche: “La gente che è con me non ha mai visto nulla del genere”.

Parlando poi delle prossime elezioni, Trump, che nel 2020 aveva fatto una battaglia, prima e dopo le elezioni, contro il voto in anticipo e per posta, si è a sorpresa dichiarato a sostegno di questa modalità di voto: “Il nostro obiettivo è votare un solo giorno e solo con schede cartacee, ma fin quando non arriverà quel giorno, i repubblicani devono competere con ogni mezzo per vincere. E questo significa travolgere la sinistra con voti per posta, voti in anticipo e voti dell’Election Day”.