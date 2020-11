Uscire con il cane dopo le 22 si può? Le indicazioni

Torna il lockdown per alcune Regioni, arriva il coprifuoco per tutte. L’Italia è divisa in tre ma alcune domande valgono per tutti. Ad esempio: dopo le 22 è possibile portare il cane fuori? La risposta, a quanto si evince dal testo dell’ultimo Dpcm, è no.

“Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, si legge nel Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 3 novembre e entrato in vigore a partire da oggi, venerdì 5 novembre.

Durante il ‘coprifuoco’, ossia dalle 22 alle 5 del mattino, le uscite da casa sono consentite esclusivamente per motivi di necessità, tra i quali non figurano i bisogni degli animali domestici. E’ vietato quindi portare fuori il cane a partire dalle 22, pena una multa che parte da 400 euro.

Il testo del Dpcm non vieta però che le forze dell’ordine incaricate di garantire l’ordine pubblico non possano sorvolare su un’uscita nei pressi della propria abitazione con il proprio animale domestico. Insomma, un po’ di tolleranza per casi del genere. Come ha fatto anche sapere il portavoce dell’associazione funzionari di polizia Gerolamo Lacquaniti nel corso della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. Questo non giustifica però le passeggiate con cane dopo le 22, punibili con multe salate.