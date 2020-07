Vacanza gratis a Ibiza: ecco come funziona e a chi spetta il soggiorno gratuito nell’isola

Una vacanza gratis a Ibiza nel 2021. E’ questa l’iniziativa davvero interessante pensata dall’isola spagnola come ringraziamento per gli operatori sanitari provenienti da tutta Europa, nel progetto che vede la partecipazione di una sessantina di strutture nella meta turistica delle Baleari.

L’iniziativa è stata ideata dall’organizzazione comunitaria Together for Healthcare Heroes insieme al consiglio del turismo di Ibiza. Un’idea davvero apprezzabile pensata per ringraziare gli operatori sanitari del lavoro e gli sforzi compiuti durante l’emergenza coronavirus.

Ibiza, soggiorno gratis per operatori sanitari: come aderire all’offerta, come funziona, date disponibili

Nel dettaglio, gli operatori sanitari potranno beneficiare del divertimento e delle bellezze naturali dell’isola nel 2021. A disposizione hotel, appartamenti e ville per una vacanza gratuita della durata di 7 giorni.

Possono beneficiare dell’offerta tutti gli operatori sanitari come medici e infermieri. Per partecipare, bisogna iscriversi al sito ufficiale di Together for Healtcare People alla sezione Healtcare Registrations, fornendo il proprio nome e cognome e l’indirizzo e-mail.

“Come possiamo dire grazie a coloro che lottano per la vita delle nostre famiglie, dei nostri amici e la nostra comunità? Come possiamo dire grazie a coloro che mettono a rischio la propria vita per noi? Insieme vogliamo guidare il cambiamento, festeggiando e premiando coloro che hanno messo la comunità, la famiglia e gli amici al primo posto durante l’epidemia di Covid-19” si legge sul sito ufficiale. “I momenti eccezionali mettono in luce le persone eccezionali. Ringraziamo coloro a cui abbiamo affidato le nostre vite offrendogli le nostre case e i nostri alberghi a Ibiza e in tutta Europa”.

Il progetto è molto ampio e punta a toccare le 1000 strutture ricettive disponibili a ospitare gratuitamente gli operatori sanitari per una settimana di vacanza gratis nel 2021. Allo stato attuale si contano circa 60 strutture di Ibiza felici di partecipare, mentre si cercano altre destinazioni turistiche per allargare la lodevole iniziativa.