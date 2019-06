Tra i tanti modi in cui ultimamente sembra essere particolarmente trendy per affrontare le vacanze, c’è quello di partire in camper. Una moda che, a dire il vero, ha radici antiche e che, di tanto in tanto per appunto si riaggiorna riproponendosi, per appunto, in definizione ‘alla moda’.

Vacanze, la moda di partire in camper: libertà e spazio nella mobilità

Viaggiare in un camper significa viaggiare in una casa su ruote. Questo, al di là degli appassionati che lo fanno per tradizione e abitudine, può portare dei vantaggi. In primis, il senso di libertà legato alla mobilità costante.

Viene definito attualmente ‘van life’ ed è la scelta per le vacanze per chi ha deciso di portarsi dietro la casa e di essere sempre pronto a spostarsi. L’estate e il camper sono da sempre grandi alleati e anno dopo anno pare che questa unione sia capace di rinnovarsi. In un certo modo, questa soluzione è anche vantaggiosa dal punto di vista economico.

Si può risparmiare su hotel e ristoranti, si ha la comodità di rispettare i propri ritmi, non si è vincolati a orari di voli e treni. E poi ci si può portare dietro moltissime cose per una vera e propria casa in mobilità.

Da non sottovalutare, poi, la possibilità di accedere alle zone coperta da internet. Oggi, al di là delle soluzioni come il trasferimento di dati da un dispositivo all’altro (thetering) esistono molte aree dedicate al wi-fi libero per chi viaggia in camper.

Un’altra delle ragioni che possono indurre a scegliere il camper è la totale possibilità di cambiare soluzione e scelta all’ultimo istante. La casa-auto è vostra, quindi potete andare dove vi pare, quando vi pare, e una vacanza last minute o anche un cambiamento di programma last minute è sempre possibile.