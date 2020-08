Vacanze settembre 2020: offerte low cost per Sicilia, Sardegna e Calabria

Vacanze: anche per il mese di settembre 2020 ritornano le offerte convenienti per pacchetti low cost nei più gettonati luoghi turistici italiani, come Sardegna, Sicilia e Calabria.

Il mese di settembre è infatti un periodo molto interessante per le vacanze al mare, soprattutto se si tratta del sud Italia e le Isole, dove il bel tempo continua anche dopo agosto.

Andiamo a vedere qualche interessante offerta last minute per pacchetti vacanze low cost nel mese di settembre 2020.

Pacchetti vacanze convenienti e low cost in Sardegna: tutte le offerte

Per quanto riguarda le vacanze in Sardegna, il sito Piratiinviaggio propone 7 notti alla Maddalena, con cancellazione gratuita fino a 8 giorni prima della vacanza.

Il soggiorno è presso Le Nereidi Hotel Residence con prezzi variabili. Ad esempio, da 5 al 12 settembre 408 euro a persona, 342 euro la settimana seguente e 331 euro dal 19 al 26 settembre.

Stessa offerta che diventa più conveniente per 4 persone, con il costo che va da 302 a 245 euro a persona.

Offerte low cost Sicilia settembre 2020: tariffe, prezzi e dettagli

Se invece si opta per la Sicilia, ecco un’offerta interessante con trasferimento sull’isola con nave Grimaldi incluso.

Partenza da Salerno e arrivo a Catania, poi 7 notti presso Villa dei Papiri con colazione inclusa, nelle vicinanze di Siracusa.

Nella settimana dal 18 settembre al 26 settembre, il costo è di 399 euro a persona per 7 notti, comprensivo di nave e auto imbarcata.

Calabria low cost: offerta conveniente per vacanza a settembre

Altra proposta interessante quella che ci porta in Calabria, a Capo Rizzuto. Questa offerta last minute riguarda Heaven Bay o La Rustica Hotel a prezzi stracciati.

Un esempio per il periodo dal 5 al 12 settembre: 7 notti per 151 euro a persona, per una coppia, oppure 90 a persona se si viaggia in 4.

Prezzi ancora più bassi se si scelgono le settimane successive di settembre, con proposte interessanti anche per permanenze di due settimane.