Vaccinazione studenti e 12-17 anni: ‘allertate’ Regioni e Province. Intanto Moderna chiede l’ok all’Ema

Niente da fare, ormai è certo che – per i genitori che lo consentiranno – anche i bambini di 12 anni potranno/dovranno vaccinarsi. Come ha infatti ribadito proprio oggi il Commissario Figliuolo: “Attesa l’irrinunciabile valenza sociale ed educativa della didattica in presenza, è stato chiesto di garantire, prima dell’inizio dell’anno scolastico, la massima copertura possibile di tutta la popolazione studentesca, nelle fasce di età per le quali i preparati farmacologici saranno disponibili“.

Vaccini 12enni, Figliuolo: “Messe in moto le Regioni e le Province autonome”

Dunque, ha aggiunto il Generale: “Proprio recentemente, a seguito dell’estensione dell’indicazione terapeutica del vaccino Cominarty (BioNTech/Pfizer) fino a soggetti di età pari o superiore a 12 anni, è stato chiesto alle Regioni e alle Province Autonome di dare immediata attuazione a tale estensione utilizzando linee dedicate negli hub vaccinali e facendo il più ampio ricorso ai pediatri di libera scelta“.

Moderna: richiesto all’Ema l’ok per inoculare il vaccino alla fascia 12-17 anni

Nel frattempo anche Moderna si è rivolta all’Ema per dare il via alle somministrazioni per la fascia fascia 12-17 anni. Nello specifico l’azienda farmaceutica ha reso noto di aver depositato la domanda per l’autorizzazione condizionata alla commercializzazione in Ue del suo vaccino per gli adolescenti tra 12 e meno di 18 anni.

Moderna: “Testato su 2,500 ragazzini Usa, ha mostrato un’efficacia pari al 100%”

A quanto riferito, ad avvalorare la ‘bontà’ della richiesta, l’esito dello studio di fase 2/3 del vaccino mRna-1273, condotto sugli adolescenti americani, circa 2.500 che, ricevuto l’iniezione scudo nel trial, hanno mostrato “un’efficacia pari al 100% quando si è utilizzata la stessa definizione di caso dello studio di fase 3 Cove negli adulti“. Ma non solo, la nota aggiunge che è stata inoltre osservata “un’efficacia del vaccino del 93% nei partecipanti sieronegativi a partire da 14 giorni dopo la prima dose, utilizzando la definizione di caso secondaria di Covid-19 usata dai Centers for Disease Control and Presentino (Cdc), che ha testato una malattia più lieve”.

Moderna: “Il vaccino è stato ben tollerato, con un profilo di sicurezza e tollerabilità”

Insomma, concludono da Moderna, “Il vaccino è stato generalmente ben tollerato, con un profilo di sicurezza e tollerabilità generalmente coerente con lo studio di fase 3 Cove negli adulti. Siamo incoraggiati dal fatto che il nostro vaccino sia altamente efficace nel prevenire Covid-19 e l’infezione da Sars-CoV-2 negli adolescenti. Restiamo impegnati a fare la nostra parte per aiutare a porre fine alla pandemia”.

Testato su ‘appena’ 2.500 ragazzini…

Max