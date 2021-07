Vaccini, Calenda e la proposta (fallita) ai candidati per Roma

Incentivare la vaccinazione dei cittadini della capitale attraverso un’iniziativa comune, come un evento o un video. Questa la proposta di Carlo Calenda, leader di Azione, agli sfidanti candidati a sindaco di Roma. Una proposta caduta nel vuoto, sembra, dato che i colleghi di M5S, centrodestra e Pd “non hanno ritenuto” di accoglierla. A raccontarlo è lo stesso Calenda, che solo ieri aveva lanciato l’appello su Twitter.

“Dato il momento delicato – scriveva – credo che sarebbe importante che tutti i candidati invitassero i romani a vaccinarsi. Dico di più dovremmo fare un’iniziativa insieme su questo. #vaccinatevi @gualtierieurope @virginiaraggi @EnricoMichetti”. Oggi, quindi, l’annuncio: “I candidati sindaco non hanno ritenuto di accogliere la mia proposta per un video/evento comune su vaccinazione. Chi non lo ha già fatto (@virginiaraggi) potrebbe almeno confermare di essersi vaccinata”, twitta Calenda.