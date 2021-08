Vaccini e scuola, Bassetti: “un 12enne è un piccolo adulto, non stiamo parlando di bambini”

Il vaccino ai ragazzi di 12 anni? “Non è assolutamente vero, come piace dire ad alcuni che all’estero non lo fanno: mi risulta che un land, uno dei più importanti della Germania, è andato contro la disposizione nazionale e quindi ha deciso di mettere la raccomandazione per la vaccinazione. Quindi anche all’estero ci sono molti che si sono spesi per le vaccinazioni per così dire pediatriche” rimarca il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti il quale, spiegando che anche in Inghilterra ci si appresta a vaccinare i 16-17 enni (ma non i 12enni), ribadisce – esagerando – addirittura che “un 12enne è un piccolo adulto, non stiamo parlando di bambini”.

Bassetti: “Non possiamo discriminare all’interno della scuola il vaccinato o il non”

Insomma, spinge il noto infettivologo ligure, ”Deve esserci una forte raccomandazione, al momento, affinché tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni si vaccinino”. Nello specifico, intervenendo sulla fascia d’età dei più piccoli, spiega Bassetti, diviene molto più facile salvaguardare la scuola: “Cosa succederà quando a scuola ci sarà un contagiato? E’ evidente che il preside continuerà a mandare in presenza i vaccinati e magari a distanza ci andranno i non vaccinati. Io credo che questo sia un qualcosa che non si deve verificare. Non possiamo discriminare all’interno della scuola il vaccinato o il non vaccinato. Per questo serve una forte raccomandazione al vaccino“.

Bassetti: “Rimpiangiamo l’Azzolina, almeno si lavorava per far tornare i ragazzi in classe”

Tra l’altro, osserva ancora Bassetti, “per la scuola paradossalmente è stato fatto meno nel 2021 di quanto sia stato fatto nel 2020, stiamo rimpiangendo l’Azzolina. Alla fine tante critiche all’Azzolina, e io sono stato il primo, però almeno c’era una filosofia, un’idea per far tornare i ragazzi a scuola in sicurezza. Io vedo tante parole ma molto pochi fatti. Cosa abbiamo fatto in questa estate per far sì che i ragazzi vadano a scuola a settembre in sicurezza?”

Bassetti: “Fatto niente dal punto di vista legislativo: gli insegnanti possono non vaccinarsi”

Ad oggi, denuncia infatti l’infettivologo, “Non è stato fatto niente dal punto di vista legislativo: gli insegnanti possono non vaccinarsi. L’anno scorso – rammenta il medico – ci sono stati dei grossi investimenti per assumere professori, per evitare di avere le classi pollaio e credo che tutto questo sia stato totalmente dimenticato, oltretutto non utilizzando dei fondi che erano a disposizione“.

Bassetti: “Sulla scuola sono molto critico: il 15 settembre ci troveremo in una situazione difficile”

Dunque, a poche settimane dal ritorno sui banchi, Bassetti spinge sulla vaccinazione, per evitare una situazione certo non facile. ”Quindi sulla scuola sono davvero molto critico. Vedrete che il prossimo 15 settembre ci troveremo in una situazione molto, ma molto difficile, tutto questo è inaccettabile”

Max