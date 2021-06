Vaccini: “Ho scritto alle Regioni perché siano più pratiche nell’andare incontro a giovani e cittadini”

“Ho appena firmato una lettera per tutte le Regioni e le Province Autonome per dire di trovare delle soluzioni di massima flessibilità per le prenotazioni e penso in particolare alle classi più giovani, quelle che adesso cominceranno a girare per l’Italia“.

Così il Commissario straordinario, ospite oggi di Rai 3. Nello specifico, ha spiegato il Gen. Francesco Paolo Figliuolo, “Dare massima flessibilità vuol dire poter scegliere la data migliore già in fase di prenotazione con un numero verde o online e poter spostare il richiamo nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane. Ovviamente nei tempi tecnici di riadeguamento dei sistemi informatici’‘.

Figliuolo: “Mi appello ai genitori dei 12-15 anni: fidatevi della vaccinazione”

Quindi, dopo aver spiegato che ”ci rimangono da vaccinare due milioni e 100mila over 60, sono ancora tanti’’, il Commissario ha voluto mandare un messaggio rivolto direttamente alle famiglie: “ai genitori dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni, a loro dico di avvicinarsi alla scienza e alla vaccinazione anche perché sarà molto importante per la riapertura delle scuole’’.

Figliuolo: “Effetti collaterali gravi sono rari, meno che per chi usa gli anticoncezionali”

Poi, per ‘tranquillizzare’ circa i ‘discussi’ effetti collaterali seguiti all’inoculazione dal vaccino contenente adenovirus (vedi AstraZeneca), ‘Figliuolo ha affermato che “gli effetti collaterali gravi ci sono stati ma sono pochissimi” quindi, forse prendendo un esempio poco ‘felice’, ha proseguito: “e se si vanno a comparare con gli effetti collaterali di altri farmaci, come le pillole anticoncezionali, si vede che è incomparabile, cioè sono molti di meno’’.

Figliuolo: “Aspettiamo risposte se è vantaggioso fare i richiami con vaccini diversi”

Alto tema, i richiami che, ha spiegato, “dal punto di vista scientifico ci sono degli studi, anche avanzati, che devono ancora trovare ulteriore conferma, per poter fare la seconda dose cosiddetta ‘eterologa’: cioè fare una prima dose di AstraZeneca e per alcuni casi particolari o perché magari in quel momento AstraZeneca non è disponibile fare il richiamo con i vaccini a mRna come Moderna, Pfizer o Curevac. E questo dal punto di vista immunologico sembra che dia un’ottima risposta ma certamente io non mi permetto di entrare nel campo degli scienziati’‘.

Aspettiamo quindi di sapere cosa ne pensano gli ‘scienziati’ ma con dati tangibili come dire: ‘prove’ alla mano…

