Vaccini Lazio, al via le prenotazioni per maturandi. Prossimo obiettivo la fascia d’età 12-16 anni

Vaccini Lazio, al via le prenotazioni per maturandi. Prossimo obiettivo la fascia...

Al via oggi le prenotazioni dei maturandi per il vaccino anti Covid-19. Gli studenti del Lazio, che dal 16 giugno dovranno sostenere l’esame di maturità, dalle 12 possono prendere appuntamento sul sito della Regione. Sarà somministrato il vaccino Pfizer dall’1 al 3 giugno nei centri aderenti all’iniziativa con richiamo a 35 giorni.

Open Day Astrazeneca dal 2 al 5 giugno

Sempre dal 2 giugno fino al 5 ci sarà un altro Open Day AstraZeneca con ticket virtuale. Per il momento non sono previsti limiti di età, ma maggiori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni.

Vaccinazioni ai 12enni

Nel frattempo la Regione si sta preparando alle somministrazioni anche per la fascia d’età tra i 12 e i 16 anni. Prima, però, bisogna attendere la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema). L’incontro è atteso per domani (28 maggio). Non appena arriverà l’ok delle agenzie regolatorie internazionali e nazionali per gli adolescenti, la Regione si è detta pronta a “coinvolgere tutti i pediatri, ospedalieri, centri vaccinali, perché sarà un momento molto importante”. L’obiettivo è partire prima di agosto per immunizzare i più giovani prima del rientro in classe.