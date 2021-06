Vaccini Lazio, al via ‘open week’ AstraZeneca per maggiorenni

Vaccini nel Lazio, con AstraZeneca al via da oggi la nuova ‘open week’ per gli over 18 della Regione. Fino a domenica 6 giugno i nati nel 2003 o in anni precedenti riceveranno quindi la prima dose dopo essersi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco. E se le date sono tecnicamente già sold out, nuovi posti “verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla App Ufirst”, ha assicurato il l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio d’Amato.

Le vaccinazioni verranno eseguite presso i punti vaccinali sotto riportati, negli orari indicati, fino ad esaurimento delle dosi disponibili:

ASL Roma 1



Termini Piazza dei Cinquecento – Roma 08:00 – 20:00

PUI – CUPA, Dip. Urologia Viale dell’Università, 33 08:00 – 13:00

Ospedale Sant’Andrea – Unità B Via di Grottarossa, 1035/1039, Roma 09:00 – 19:00

ACEA OSTIENSE Piazzale ostiense 08:00 – 20:00

Policlinico Italia Piazza del Campidano, 6, 00162 Roma 02 giugno 08:00 – 14:00

03 giugno 14:00 – 20:00

04 giugno 14:00 – 20:00

05 giugno 08:00 – 14:00

Nuova Villa Claudia Via Flaminia Nuova, 280, 00191 Roma 08:00 – 20:00

ASL Roma 2



Cecchignola Viale dell’Esercito 09:00 – 19:00

La Vela Di Calatrava – Ptv Viale dell’Archiginnasio 20:00 – 23:00

Centro vaccinale CESA CAMPUS Via Alvaro Del Portillo 5 20:00 – 24:00

Casal de Merode Via Casal de Merode, 8 – Roma 09:00 – 19:00

CENTRO VACCINALE CONFINDUSTRIA Viale Tupini, 65 09:00 – 19:00

Karol Wojtyla Hospital Viale Africa, 32, 00144 Roma 07:30 – 14:30

Nuova ITOR Via di Pietralata, 162, 00158 Roma RM 08:00 – 16:00

ASL Roma 3



S. Camillo Salita San Carlo Padiglione Antonini – Roma 14:00 – 20:00

Polo Natatorio Ostia Via delle Quinqueremi, 100 20:00 – 23:00

Merry House Via Giuseppe Beduschi, 28, 00126 Roma 20:00 – 23:00

Villa Sandra Via Portuense, 798, 00148 Roma 20:00 – 23:00

Villa Giuseppina Viale Prospero Colonna, 46, 00149 Rom 20:00 – 23:00

ASL Roma 4



Struttura della Croce Rossa Italiana di S. Severa Via Zara, snc – Santa Severa 8:30 – 17:00

Caserma Cosenz, Bracciano Via Principe di Napoli, 59 – Bracciano 8:30 – 17:00

Drive – in Porto L.go della Pace 14:00 – 20:00

6 giugno 8:00 – 14:00

Rignano Flaminio Via dell’Aquila, snc 8:30 – 17:00

ASL Roma 5



Scuderie Estensi Piazzza Giuseppe Garibaldi snc 11:00 – 16:00

Valmontone Outlet Via della Pace, snc 16:00 – 21:00

INI Medicus Strada Colle Ripoli, 16 Tivoli 08:00 – 14:00

ASL Roma 6



Casa della Salute di Villa Albani Anzio Via Aldobrandini, 32 – Anzio 2,3,4 giugno 14:00 – 19:00

5 / 6 giugno 08:30 – 13:30

Casa della Salute Distretto H1 – Rocca Priora Via Malpasso d’Acqua, snc 2,3,4 giugno 14:00 – 19:00

5 / 6 08:30 – 13:30

CdC S Raffaele Monte Compatri Via S. Silvestro, 67 – cap 00077 –

Montecompatri (RM) 08:00 – 18:00

Ospedale Regina Apostolorum Via San Francesco d’Assisi, 50

00041 Albano Laziale (Roma) 08:30 – 14:30

Villa delle Querce Via delle vigne 19 – Nemi – RM 08:00 – 15:00

ASL Viterbo



Parrocchia Santa Maria Grotticella Viterbo Via della Mazzetta, 1 – Viterbo 2,3,4 giugno 9:00 – 18:00

5 giugno 9:00 – 23:00

6 giugno 9:00 – 18:00

Centro Diurno Anziani, Tarquinia Via delle Torri, 60 – Tarquinia 2,3,4 giugno 9:00 – 18:00

5 giugno – 9:00 – 23:00

6 giugno – 9:00 – 18:00

Sala Comunale M.I.C.E., Civita Castellana Piazza Marcantoni, snc – Civita Castellana 2,3,4 giugno 9:00 – 18:00

5 giugno 9:00 – 23:00

6 giugno 9:00 – 18:00

ASL Rieti



Caserma Verdirosi P.zza Beata Colomba 08:00 – 20:00

ASL Latina



Teatro S.Francesco Via dei Cappuccini, snc – Latina 08:30 – 14:00

Amministrazione provinciale Via Olivastro Spaventola, Formia 08:30 – 14:00

Ospedale Fiorini Via Firenze, 1, Terracina 08:30 – 14:00

ASL Frosinone



Casa della Salute Pontecorvo Via Pasquale Del Prete, 1 8:30 – 16:30

Casa della Salute Ceccano Borgo Santa Lucia, 52 8:30 – 16:30

PSC Components Via Casilina, Km 90.200 2,3 giugno 16:00 – 18:00

4,5,6 giugno 16:00 – 20:00

Villa degli Ulivi S’Elia , Fiume Rapido 5 giugno 8:30 – 12:30

Centro diagnostico – Arce Via Casilina Nord, Km 111,700 11:00 – 14:00