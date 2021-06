Vaccini: Pfizer e Moderna sarebbero in grado di “proteggerci per anni dal covid”, rivela studio Usa

Vaccini: Pfizer e Moderna sarebbero in grado di “proteggerci per anni dal...

Sul fronte Covid, rispetto al contagio non è detto che si debba necessariamente ricorrere a specifici richiami per tenere alte le difese immunitarie. Almeno è quanto pensano alcuni scienziati americani della ‘Washington University School of Medicine di St Louis’ i quali, attraverso uno specifico studio pubblicato da ‘Nature’, rivelano che “I vaccini anti Covid con prodotti scudo a mRna, come Pfizer e Moderna, sembrano in grado di indurre una risposta persistente delle cellule B del centro germinativo, che consente la generazione di una robusta immunità umorale“.

In poche parole, tale è l’efficacia di questi vaccini, da riuscire a far sì che l’organismo di quanti vaccinati sia in grado di proteggere per anni contro il coronavirus Sars-CoV-2. Attenzione, sempre ché tramite le varianti, il virus non riesca ad evolversi completamente rispetto come si presenta oggi.

Gli scienziati italiani: “Non è detto che serviranno richiami del vaccino Covid ogni anno”

Uno studio condiviso anche da molti scienziati italiani, tra questi l’immunologo Mario Clerici, che ha tenuto a rimarcare: “non è detto che serviranno richiami del vaccino Covid ogni anno“. Dal canto suo il team che lavorato alla ricca ha spiegato che la risposta che si genera appare essere persistente. In poche parole, attraverso l’inoculazione del vaccino, è come se ci vengono ‘insegnati’ dei sistemi per creare in autonomia plasmacellule e cellule B durature. Ma non solo, aggiunge ancora il docente dell’università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, “I dati di questo studio dimostrano che è confermano che dal punto di vista immunologico non vi è nulla di peculiare riguardo a questo virus“.

Clerici (immunologo): “E’ come se avessimo un cannone che spara i suoi proiettili solo se c’è il virus”

Dunque, spiega ancora Clerici “L’aspettativa è che la risposta indotta dai vaccini possa durare molto a lungo. E’ come se noi avessimo un cannone che spara i suoi proiettili solo se c’è il virus. In sua assenza questo cannone se ne sta lì pronto e quando il virus si dovesse ripresentare avrebbe il macchinario per produrli”. E citando infine un altro studio Clerici conclude affermando che “la risposta immune indotta da vaccini per Sars-CoV-2 (nelle scimmie) protegga anche contro altri coronavirus”.

Max