Vaccini Regione Lazio, al via prenotazione 12-16 anni

Sono partite oggi nel Lazio le prenotazioni del vaccino anti Covid per la fascia d’età 12-16 anni. Per le prenotazioni si può accedere sul sito: www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Lo ricorda l’assessore alla Sanità della Regione Lazio sul proprio account social ‘Salute Lazio’. “L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria, il vaccino disponibile è Pfizer/BioNtech (Comirnaty) e le prenotazioni dovranno essere effettuate da un genitore o chi ne fa le veci”, ricorda l’assessorato.

“Le somministrazioni saranno effettuate a partire dalla terza settimana di luglio. Un ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo dell’immunizzazione e far ripartire in sicurezza le scuole”, precisa l’Unità di crisi della Regione Lazio in una nota.