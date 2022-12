(Adnkronos) – Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive 1 dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, Polo universitario, in occasione dell’evento “Percorsi vaccinali per i soggetti fragili: nuove prospettive per la Regione Lombardia” ha sottolineato l’impegno dell’ospedale ormai diventato punto di riferimento vaccinale per molti pazienti e per diverse patologie.