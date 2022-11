Vaccini, Trama (Regione Campania): “Iniziative per integrare ospedale e territorio”

(Adnkronos) – “La Regione ha sempre avuto in grande considerazione la prevenzione e la campagna vaccinale, anche mettendo in campo iniziative per integrare l’ospedale con il territorio”. Così Ugo Trama, dirigente di staff della Direzione generale Salute dell’assessorato alla Sanità della Regione Campania, a margine de ‘La vaccinazione del paziente adulto fragile in ospedale’, evento organizzato da Motore Sanità, che si è svolto al centro direzionale di Napoli.

“Tanti i progetti portati avanti – ha riferito Trama -. Cerchiamo di creare quell’asse tra territorio e ospedale che possa aumentare il consenso alla vaccinazione e possa anche dimostrare una buona qualità assistenziale”.

“Non c’è un problema di carenza di vaccini – ha sottolineato Trama – Come Regione facciamo una programmazione a inizio anno per affrontare la campagna vaccinale. Quello che sicuramente va fatto è cercare una migliore sinergia delle strutture farmaceutiche, degli ospedali e delle Asl affinché ci sia poi la corretta allocazione del vaccino all’interno delle strutture che metteranno in campo le campagne vaccinali”, ha concluso.