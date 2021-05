Vaccino 12-15enni, venerdì le comunicazioni Ema

Vaccino per 12-15enni, venerdì arrivano le comunicazioni dell’Ema. L’Agenzia europea del farmaco Ema terrà venerdì “una conferenza stampa per fornire aggiornamenti sulle sue attività più recenti nel contesto della pandemia di Covid-19. Il briefing – comunica l’ente regolatorio – riguarderà anche l’esito della riunione straordinaria del Comitato per i medicinali per uso umano Chmp”, in programma appunto il 28 maggio come previsto, “per discutere l’indicazione pediatrica di Comirnaty*”, il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech per il quale si attende il via libera Ue nella fascia 12-15 anni. L’appuntamento per la stampa, in modalità virtuale, è in programma dalle 15 alle 15:30.