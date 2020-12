Vaccino anti-Covid, Ema permettendo, il via “dal 27 dicembre con il personale sanitario”, annuncia Speranza

Tema vaccini. Da un lato l’Ema ha annunciato che il prossimo 21 dicembre si riunirà per poi – se tutto va come deve andare – dare l’ok alla distribuzione del primo lotto di vaccini anti-Covid della Pfizer. Dall’altro, ieri l’altro i ministri Boccia e Speranza, insieme al Commissario Arcuri si sono confrontati con le Regioni, per mettere a punto il piano straordinario della vaccinazione nel Paese. Dunque, assodato che ormai dovremmo esserci, mancava però una data ufficiale, per altro da condividere con l’Europa, dove è stato deciso di far partire simultaneamente le vaccinazioni in tutti i paesi, indicendo addirittura un simbolico ‘Vaccino Day’. Ma quando?

Speranza: “Inizieremo dal 27 dicembre con il personale sanitario”

Premettendo che tutto dipenderà dagli esiti della riunione dell’Ema, stamane il ministro Speranza si è sbilanciato (ma essendo un ‘rigorista’ c’è motivo di credergli), affermando che “Se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer BionTech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre“.

Speranza: “Con l’Europa abbiamo concordato una simbolica data comune”

Quindi, al termine dell’ennesimo incontro avuto stamane con il commissario straordinario all’emergenza Arcuri, il ministro della Salute ha aggiunto che “Il Governo italiano ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio delle vaccinazioni nell’Unione Europea”.

