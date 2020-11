Vaccino anti-Covid, Pfizer: “Efficace al 90%”. Su i mercati. Speranza: “Serve prudenza”

Albert Bourla, amministratore delegato dell’azienda farmaceutica statunitense Pfizer, ha detto che il candidato vaccino anti Covid, sviluppato in collaborazione con la tedesca BioNTech, è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni nella fase tre delle sperimentazione. “Un grande giorno per la scienza”, ha detto Bourla. “Il miglior risultato possibile”, ha commentato Ugur Sahin, il suo omologo alla Biontech. Entro dicembre verrà presentata dalle due aziende la richiesta di autorizzazione alla Fda, l’agenzia dei farmaci statunitense. Lo studio è ancora in fase di studio e le informazioni sono ancora parziali, anche se i risultati sono ritenuti molto incoraggianti dagli esperti. Finora non sono emersi particolari effetti collaterali, se non febbre, spossatezza e dolore nel punto dell’iniezione.

Milano e Wall Street a +5%

Una notizia che ha fatto schizzare i mercati. Milano vola del 5%, Londra del 3.99%, Parigi del 5.39%, Francoforte del 4.8% e Madrid del 6%. In preapertura di Wall Street, la quotazione dei titoli Pfizer registra un balzo del 10%.

Speranza: “Serve prudenza”

“Notizie sul vaccino di oggi incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza”. Così su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. “La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l’emergenza – ha proseguito – Nel frattempo non dobbiamo dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”.

Mario Bonito