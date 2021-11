Vaccino bambini 6-11 anni, Ema avvia valutazione su Moderna

L’Agenzia europea del farmaco sta valutando la domanda di estensione dell’uso del vaccino Moderna anti-Covid, Spikevax* ai bambini fra i 6 e gli 11 anni. Lo annuncia la stessa Ema in una nota.

Il Comitato sui medicinali per uso umano (Chmp) dell’agenzia esaminerà i dati sul vaccino a mRna, compresi i risultati di uno studio clinico in corso che coinvolge appunto bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, per decidere se raccomandare di estenderne l’uso. La tempistica della valutazione, in questo come negli altri casi – precisa l’Ema – dipende sempre dai dati inviati. L’iter richiede circa 2 mesi, a meno che non siano necessarie informazioni o analisi supplementari. Il parere del Chmp sarà quindi trasmesso alla Commissione europea, che emetterà una decisione finale.