Vaccino, “Bisogna smettere di parlare di terza o quarta dose, ora vediamo quanto dura la terza”, ammonisce Ricciardi

“In questo momento la regola della vaccinazione vale ancora di più, dobbiamo togliere spazio al virus per proteggerci contro le varianti che emergono”. E’ categorico rispetto allo spettro della variante Omicron, il consigliere per la pandemia del ministro della Salute, Walter Ricciardi il quale, rispetto a voci che già danno per certa anche la quarta dose, ribatte che “Bisogna smettere di parlare di terza o quarta dose: c’è un ciclo vaccinale di base, fatto di 2 dosi, e poi ci sono dosi di richiamo. Per il momento facciamo la terza e verifichiamo quanto dura la protezione”.

Ricciardi: “Intanto Facciamo la terza e verifichiamo quanto dura la protezione”

Dunque, ribadisce Ricciardi, ”Facciamo la terza e verifichiamo quanto dura la protezione. Se si attenua, prendiamo in considerazione una dose di richiamo, come succede per l’influenza”. Ad esempio, fa notare il medico, “In Gran Bretagna la terza dose verrà somministrata a 3 mesi dalla seconda. L’intervallo di 5 mesi è un equilibrio giusto, il Regno Unito è un po’ contraddittorio nelle sue scelte. Prima ha tolto le misure, ora ha ripristinato le mascherine. Punta tutto sulla vaccinazione“.

Ricciardi: “La Omicron se funziona per i test, presumibilmente funziona anche per il vaccino”

Ad ogni modo, tiene a precisare il consigliere del ministro della Salute, ”Per sciogliere i dubbi sulla variante Omicron dobbiamo aspettare due settimane. Intanto, ci sono elementi negativi ed elementi positivi. Tra quelli negativi, c’è la contagiosità. Questa variante in una provincia del Sudafrica è passata dall’1% al 30% dei casi in meno di due settimane è molto preoccupante. La variante Delta aveva impiegato 6 settimane per diventare dominante. E’ positivo che, come sembra, questa variante non eluda i test: siamo quindi in grado di diagnosticarla. Se questo funziona per i test, presumibilmente funziona anche per il vaccino”-

Ricciardi: “Per dire parole definitive sula nuova variante dovremo aspettare un paio di settimane”

Inoltre fa infine notare Ricciardi, “Dal Sudafrica arrivano informazioni relative a sintomi lievi nei pazienti contagiati” ma. avverte, “E’ importante sapere che non c’è un peggioramento del decorso clinico, ma bisogna tener presente che in Sudafrica il 90% della popolazione è al di sotto dei 25 anni. Per dire parole definitive – ha poi concluso l’esperto – dovremo aspettare un paio di settimane“.

Max