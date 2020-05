Vaccino Coronavirus, le ultime notizie sulla sperimentazione. Verso la produzione di massa

Il vaccino contro il coronavirus nel Regno Unito ha fatto un grande passo avanti, dopo che gli scienziati hanno rivelato i piani per la produzione di massa se gli studi hanno successo. L’Università di Oxford ha collaborato con il colosso farmaceutico AstraZenenca per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione su larga scala del candidato al vaccino per il Covid-19 attualmente in fase di sperimentazione nel Regno Unito.

L’accordo è stato annunciato giovedì, con i dettagli che saranno finalizzati nelle prossime settimane. La mossa consentirà una rapida vaccinazione in tutto il mondo se il candidato si dimostrerà efficace, ha affermato l’università.

Vaccino Coronavirus, a che punto siamo. Quando avverrà la produzione in tutto il mondo

La scorsa settimana sono iniziate le sperimentazioni sull’uomo del vaccino sviluppato dall’Istituto Jenner dell’Università, con centinaia di persone che si sono offerte volontarie per far parte dello studio che ha ricevuto 20 milioni di sterline in finanziamenti governativi.

Parlando con il programma Today di BBC Radio 4, Sir John Bell ha affermato di sperare che alcuni risultati di una sperimentazione umana sul vaccino siano disponibili entro la metà di giugno.

“Vogliamo anche assicurarci che il resto del mondo sia pronto a produrre questo vaccino su larga scala in modo che arrivi alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, ad esempio, dove il bisogno è molto grande. Abbiamo davvero bisogno di un partner per farlo e quel partner ha un grande lavoro nel Regno Unito perché la nostra capacità di produzione di vaccini non è dove deve essere, e quindi lavoreremo insieme con AstraZeneca per migliorarla notevolmente” ha affermato.

Il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato che questa sia una “estremamente gradita notizia”, con l’Università di Oxford che ha raggiunto l’accordo con AstraZeneca per aumentare il suo apporto per il vaccino contro il coronavirus.

Nel suo tweet ha detto: “Il vaccino Oxford è uno dei più avanzati al mondo. Riunire la migliore scienza britannica e il meglio degli affari britannici ci darà il miglior colpo possibile contro un vaccino.”