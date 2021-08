Vaccino covid Francia, terza dose per anziani e fragili da settembre

Da settembre agli anziani e ai cittadini più fragili in Francia sarà offerta la possibilità di ricevere una terza dose del vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto il primo ministro francese Emmanuel Macron sul suo account di Instagram, affermando che ”sarà probabilmente necessaria una terza dose. Non per tutti subito, ma comunque per i più vulnerabili e i più anziani”.

In un videomessaggio diffuso da Bregançon, Macron ha iniziato dicendo che ”ormai è assodato che per combattere davvero questo virus abbiamo bisogno di vaccini”. Il presidente francese ha quindi aggiunto che la terza dose verrà somministrata a partire “dall’inizio dell’anno scolastico”.