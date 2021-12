Vaccino covid, Pfizer: richiamo annuale per molti anni

Un vaccino covid ogni anno, per molti anni. E’ lo scenario che delinea Albert Bourla, Ceo di Pfizer, in un’intervista alla Bbc. Questa strategia, dice, è necessaria per mantenere “un livello molto alto di protezione”. Le dichiarazioni sono state rilasciate prima che la variante Omicron salisse alla ribalta.

Pfizer, come ha sottolineato Bourla, ha già aggiornato il proprio vaccino per contrastare la variante Beta e la variante Delta. Ora, l’azienda lavora al potenziamento del vaccino in funzione anti-Omicron: il risultato dovrebbe arrivare entro 100 giorni.