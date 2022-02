Vaccino covid, Pregliasco: “In autunno richiamo si farà”

(Adnkronos) – Che sia con un vaccino anti-Covid aggiornato o con lo stesso che abbiamo già fatto, comunque un richiamo in autunno si farà secondo il target e la strategia antinfluenzale. Ne è convinto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano. “Il vaccino aggiornato risulta già predisposto – dice l’esperto all’Adnkronos Salute – alcune aziende hanno detto che servono 100 giorni per averlo disponibile. I dati di efficacia – sottolinea però Pregliasco – evidenziano non grossissime differenze rispetto a quello attuale. Quindi bisognerà vedere. E’ una questione io credo di disponibilità di prodotto, di produzione e di validazione perché come per il vaccino antinfluenzale – dice il medico – ogni anno si percorre una prassi semplificata ma comunque necessaria di revisione e di registrazione dell’efficacia”. Insomma dobbiamo capire “se e quando ci sarà la disponibilità di dosi” del nuovo prodotto “o se comunque – afferma – in autunno si farà questo che abbiamo con la stessa strategia e il target della vaccinazione antinfluenzale”.

Quindi una quarta dose con il vaccino basato sul virus di Wuhan? “E’ possibile ma non parlerei di quarta dose – risponde il medico – ma di un richiamo vaccinale che come per l’antitetanica usa sempre lo stesso farmaco”. Del resto il vaccino che abbiamo “ha una cross reattività quindi l’efficacia c’è: un 63% di evitare l’infezione e un 93% di evitare le forme gravi. E come abbiamo visto da esperienze su altri vaccini – conclude il medico – il fatto di fare una somministrazione meno ravvicinata potrebbe dare una risposta immunitaria più che buona”.