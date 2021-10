Vaccino covid, Sileri: “Da gennaio immagino terza dose per tutti”

Terza dose di vaccino anti-Covid per tutti a partire da gennaio 2022. A ipotizzarlo ai microfoni di Radio Capital è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘The Breakfast Club’. “Verosimilmente una terza dose sarà necessaria per tutti”, ha spiegato, perché “se iniziano dei contagi, anche se al momento non è così a parte casi sporadici, tra coloro che hanno fatto i vaccini 8, 9 o 10 mesi fa, è chiaro che entro l’anno si procederà”. Ora, ha ricordato, abbiamo iniziato da “personale sanitario e over 60, meglio ancora over 80 che” la terza dose, ha sollecitato Sileri, “prima la fanno e meglio è. E poi da gennaio immagino il resto della popolazione, che verrà scaglionato secondo quando si è fatta la prima e la seconda dose”.