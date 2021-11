Vaccino Sputnik light, sicuro e con forte risposta immunitaria: lo studio

“Il vaccino ‘Sputnik Light’ dimostra un alto profilo di sicurezza e induce una forte risposta immunitaria anticorpale e cellulare”. Lo ha evidenziato uno studio del Centro Gamaleya, pubblicato su ‘Lancet’ e promosso da dal fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif). La maggior parte delle reazioni avverse osservate durante lo studio “sono state lievi o moderate. Non sono stati rilevati eventi avversi gravi”. Lo Sputnik Light “è un vaccino ‘one-shot’ ovvero con un’unica somministrazione ed è stato autorizzato in più di 15 paesi”, sottolinea il Centro Gamaleya sul proprio sito che ricorda come precedenti analisi “hanno dimostrato che Sputnik Light, somministrato da solo, ha un’efficacia del 70% contro l’infezione dalla variante Delta durante i primi tre mesi dopo la vaccinazione”.

L’efficacia dello Sputnik Light, “come richiamo contro la variante Delta per altri vaccini, dovrebbe essere vicina a quella del vaccino Sputnik V contro la variante Delta: oltre l’83% per l’infezione e oltre il 94% per il ricovero”.