Vaccino, stop al Moderna per i giovani di Svezia e Danimarca: aumentano casi di miocardite e pericardite

Vaccino anti-covid Moderna sospeso tra i giovani in Svezia e Danimarca. La Svezia ha deciso di dire stop alla somministrazione per le persone nate nel 1991 e dopo. E questo per il rischio di possibili effetti collaterali rari, come la miocardite.

Vaccino Moderna, la Svezia: “Aumentano le segnalazioni degli effetti collaterali come miocardite e pericardite”

“L’Agenzia svedese per la sanità pubblica ha deciso di sospendere l’uso del vaccino Spikevax* di Moderna per tutti i nati dal 1991 in poi per motivi precauzionali. Sono in aumento le segnalazioni degli effetti collaterali come miocardite e pericardite”.

Sebbene poi nello stesso comunicato venga anche precisato che “il rischio di essere colpiti da questi effetti collaterali è molto basso”, intanto sia la Svezia (autrice della nota), che la Danimarca, dopo aver riscontrato il rischio di possibili effetti collaterali rari, come la miocardite, hanno annunciato di aver sospeso somministrazione per le persone nate nel 1991 e dopo.

Vaccino Moderna: dopo lo stop la Svezia ricorrerà a Pfizer per somministrare le seconde dosi

In particolare, vista l’insorgenza di tali ‘reazioni’, l’agenzia sanitaria svedese ha affermato di aver raccomandato invece la somministrazione del vaccino Comirnaty* di Pfizer/BioNtech. Infatti, quanti (si calcola circa 81mila) fra quelli nati nel 1991 – o successivamente – ai quali è stata somministrata la prima dose del Moderna, saranno vaccinati con una seconda dose di un vaccino diverso. Allo stesso modo, sempre la Svezia, nei giorni scorsi, aveva già annunciato che i minori di un’età compresa fra i 12 ed i 15 anni, riceveranno soltanto il vaccino Pfizer/BioNtech.

Vaccino Moderna: anche la Danimarca ha annunciato lo stop per gli under 18

Dal canto invece, dopo aver preso visione dei rapporti in cui sono stati documentati ‘possibili rari effetti avversi come le miocarditi’, la Danimarca ha annunciato che sospenderà la somministrazione del vaccino di Moderna, nei confronti di soggetti under 18 anni.

