Vaccino, tra Pfizer, AstraZeneca  e Moderna “ci mancano 300mila dosi”, denuncia il Commissario Arcuri

”Anche Moderna ci ha informato che per la settimana dell’8 febbraio delle previste 166mila dosi di vaccino destinate all’Italia ne consegnerà 132mila, il 20 per cento in meno. Quindi dopo Pfizer e AstraZeneca anche Moderna. Purtroppo ormai quasi ogni giorno le previsioni circa l’andamento e la durata della campagna di vaccinazione nel nostro Paese subiscono una rettifica”.

Della serie ‘mai una gioia’, stamane il Commissari Arcuri, nell’ambito dell’ennesima conferenza stampa sulla situazione coronavirus e vaccini, ci ha dato l’inquietante notizia: “Ci mancano almeno 300mila dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto”.

Arcuri: “Sarebbe meglio poter dire che i ritardi dipendono da noi…”

Come ha poi giustamente aggiunto il responsabile dell’emergenza, ”Sarebbe davvero meglio, paradossalmente, poter dire che i ritardi dipendono da noi, come qualcuno per fare propaganda davvero non apprezzabile, non perde l’occasione di insinuare. A chi fa propaganda non si risponde se non con la realtà dei fatti, che è davvero tristemente semplice’’.

Arcuri: “Somministrate il 73% delle dosi: più di questo non possiamo fare”

Del resto i numeri parlano chiaro: ’’Delle 2.319.135 dosi di vaccino che sono state consegnate alle nostre regioni – spiega Arcuri – ne sono state somministrate circa il 73%. Più di questo non possono fare, se non mettendo a rischio la precauzionale dotazione di magazzino necessaria a somministrare le seconde dosi, che come vedete, visto che ogni giorno c’è una notizia peggiore di quella del giorno prima, è necessario che preservino. Pertanto più di questo la nostra macchina, con questa dotazione, con questi ritardi, con questi inadempimenti non può fare”.

Arcuri: “Non si devono fare promesse, si devono consegnare i vaccini…”

Quindi il Commissario ha concluso con un deciso richiamo alla responsabilità: ”Non si può scherzare né voltarsi dall’altra parte quando si tratta della salute delle persone, non si deve fare propaganda, non si devono fare reclami, non si devono fare annunci, non si devono fare promesse, si devono consegnare i vaccini che i contratti impongono vengano consegnati’’.

Max