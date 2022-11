(Adnkronos) – L’Organizzazione mondiale della sanità ha deciso: il vaiolo delle scimmie verrà ribattezzato ‘mpox’, nuovo nome da preferire a monkeypox. “Dopo una serie di consultazioni con esperti internazionali – ha annunciato l’agenzia Onu per la salute – l’Oms inizierà a utilizzare in maniera preferenziale il nuovo termine ‘mpox’ come sinonimo di monkeypox. Entrambi i nomi saranno usati contemporaneamente per un anno mentre ‘monkeypox’ verrà gradualmente eliminato”.