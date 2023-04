(Adnkronos) – Una valanga si è staccata nel ‘Canale del cesso’ sotto il rifugio Torino, a Courmayeur, in Valle d’Aosta. Dalle prime informazioni del soccorso alpino, risultano persone coinvolte ma già fuori dalla massa nevosa e per le quali sono in corso valutazioni sulle condizioni fisiche. Inoltre, proseguono gli accertamenti per verificare che non vi siano altre persone rimaste intrappolate sotto la neve.