Valentina all’Hard Rock Cafè Roma

Domani, martedì 16 luglio, la cantante e autrice Valentina Parisse si esibirà dal vivo all’Hard Rock Cafè Roma (in via Vittorio Veneto 62 A/B – inizio concerto ore 22.00) nell’ambito di Late Night Happy Hour. Per l’occasione la giovane cantautrice si esibirà in un set acustico accompagnata dal chitarrista Mustrow (Fabio Garzia), e proporrà brani del proprio repertorio e il singolo attualmente in radio, ‘Dannata Lotta’ (Universal Music Italia). Un brano quest’ultimo, scritto da Valentina stessa, con le importanti collaborazioni di Cheope (Alfredo Rapetti Mogol) e Davide Napoleone alla scrittura, Francesco “Katoo” Catitti alla produzione, Antonio Baglio al mastering e il guru del rock Chris Lord-Alge al missaggio.

Suoni pop-rock si mescolano ad un testo semplice e allo stesso tempo profondo dando vita ad un potente inno alla resilienza e alla capacità di affrontare ogni giorno la vita con grinta e determinazione, a fronte di ogni difficoltà

Online anche il video girato da Daniele Brunelletti e Matteo Montagna.

Valentina Parisse è una cantante, autrice e compositrice romana con un trascorso in Canada. A 18 anni Valentina Parisse parte per il Canada, dove compone il suo disco d’esordio “Vagabond”, (Sony Italia / LAB s.r.l). Il disco, risultato dell’esperienza in Canada, è stato composto da Valentina interamente in inglese, realizzato tra Italia, Inghilterra e Canada e vanta importanti collaborazioni internazionali. Si è esibita al Blue Note di Milano, all’Auditorium Parco della Musica di Roma e in occasione del Ravello Festival. Il 2014 la vede per la prima volta proporre al pubblico il suo primo singolo in italiano, “Sarà bellissimo”, un brano pop d’impatto, prodotto da Phil Palmer registrato e missato a Londra da Tim Weidner. A seguito del successo di “Sarà bellissimo”, Valentina ha iniziato a scrivere e cantare in italiano, componendo brani per sé ed altri artisti. Tra le collaborazioni più importanti si trova quella con Renato Zero, per il quale ha composto insieme a Phil Palmer la musica di “Rivoluzione” (“Alt”, 2016). Nel 2018 compone ed interpreta “Blindfold” con Andrea Mariano aka Rawbach, tastierista dei Negramaro. Nello stesso anno cura la produzione musicale per il sito di Intesa SanPaolo. Il 21 settembre 2018 pubblica con Universal Music Italia “Tutto cambia”, un brano prodotto da Francesco Catitti aka Katoo masterizzato a Miami da Antonio Baglio e che ha visto la collaborazione di Tyrone Wells. Nel febbraio 2019 “Tutto cambia” diventa colonna sonora del film di Volfango De Biasi “L’agenzia dei bugiardi”. Valentina Parisse si è esibita sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019 in Piazza San Giovanni a Roma. Ha fatto parte del Muro di 100 giurati di “All Together Now”, il nuovo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax andatoin onda su Canale 5. Recentemente si è esibita sul palco di Radio Italia Live – Il Concerto, a Palermo.

Max