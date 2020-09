Valentina Autiero, età e lavoro della dama di Uomini e Donne: continua la conoscenza con Nicola

Valentina Autiero e Nicola Vivarelli, conosciuto anche come Sirius, la conoscenza va avanti, anche se intervallata da qualche scossone. Il giovane cavaliere, infatti, cerca di ricucire il rapporto con Gemma, la dama torinese per cui è arrivato nel dating show di Maria De Filippi. Nel frattempo però non disdegna le attenzioni di Valentina.

La Autiero già dallo scorso anno non aveva nascosto il suo interesse per l’ufficiale della Marina, che dopo aver respinto ‘l’assalto’ di alcune donne arrivate in studio per conoscerlo, sembra aver ceduto all’interesse di Valentina. Scopriamo quindi meglio chi è la dama che ha esternato la voglia di conoscere Nicola.

Valentina Autiero chi è

Valentina è nata il 21 dicembre 1979, ha 40 anni ed è sempre stata una donna indipendente. Finiti gli studi e conseguito il diploma, a 20 anni si butta nel mondo lavorativo in uno studio dentistico, dove lavora per quasi 15 anni. Ora però Valentina è la responsabile commerciale di un centro estetico, lavoro che l’ha appassiona.

Ma non solo, perché la notte si trasforma in una barlady, dando fondo alla sua fantasia in fatto di cocktail. Insomma, Valentina Autiero si dà molto da fare da sempre, le manca ora l’anima gemella. La sta cercando a Uomini e Donne, dove è arrivata la passata stagione senza fortuna in fatto di conoscenze concrete. Quest’anno potrebbe essere diverso, non resta da vedere come proseguirà la storia con Nicola. O con eventuali altri cavalieri.