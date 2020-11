Valentino Rossi, caos tamponi: prima positivo poi negativo. Intanto è volato a Valencia

Prima positivo, poi negativo. Il tampone di Valentino Rossi è un rebus. Il pilota italiano si è sottoposto martedì al tampone, risultando positivo. A distanza di un giorno è stato sottoposto ad un nuovo test, che questa volta ha dato esito negativo.

Per questo il pilota è partito per Valencia dove attualmente si trova in isolamento fiduciario. Si è sottoposto oggi ad un nuovo esame: il protocollo prevede infatti che debbano passare 24 ore tra un tampone e l’altro. In serata arriverà l’esito che libererà o al contrario impedirà ancora al pesarese di gareggiare.

Nel caso in cui il risultato dell’ultimo tampone dovesse essere negativo Rossi potrà scendere regolarmente in pista a partire da venerdì, giorno delle prove libere. Dopo tanto attendere stasera saprà se potrà finalmente tornare in pista.