Valentino Rossi, ipotesi ritiro immediato?

Voci sul ritiro immediato di Valentino Rossi. Secondo El Periodico de Catalunya, il ‘Dottore’ potrebbe chiudere la carriera annunciando l’addio durante la pausa estiva della MotoGp. Rossi, 42 anni, “potrebbe essere protagonista di una sorpresa impensabile all’inizio del campionato” e “ritirarsi prima della conclusione del Mondiale, a metà stagione. Questo sarebbe disastroso per il team Petronas Yamaha e per la Dorna”, organizzatrice del Motomondiale, “che non potrebbe rendere omaggio al campione”. Rossi, ricorda il quotidiano, quest’anno è andato a punto solo in 3 dei 7 Gp disputati ed è 19esimo nella classifica iridata, lontanissimo dal leader Fabio Quartararo. A complicare il quadro, secondo El Periodico, i contatti ridotti tra Rossi e il team Petronas: “Nessuno parla col Dottore per sapere cosa succede… Non gli parlano non perché i rapporti siano deteriorati ma per rispetto, quasi per timore”, scrive la testata, affermando che “è evidente, cristallino, che tutto il mondo pensi che Rossi non correrà nella prossima stagione. Finora, nessuno aveva previsto la possibilità che scendesse dalla Yamaha a metà stagione. Ora c’è chi teme quest’ipotesi”.

