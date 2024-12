Valeria Marini aggredita a Roma

Una serata da dimenticare per Valeria Marini, che ieri ha vissuto momenti di grande tensione nel cuore di Roma. La soubrette, visibilmente scossa, ha parlato all’Adnkronos di quanto le è accaduto.

Valeria Marini, un incontro inquietante sulle scale di casa

L’episodio si è verificato poco dopo le 23, quando la Marini rientrava nella sua abitazione. Dopo aver varcato il portone ed essere salita sui primi gradini, è stata insospettita da rumori insoliti. La situazione è apparsa subito preoccupante, anche a causa del buio causato dalla rottura delle lampadine. Chiamando ad alta voce per capire chi fosse presente, ha udito qualcuno scendere rapidamente le scale.

Un inseguimento che poteva finire in tragedia

Preso dal panico, l’aggressore ha inseguito la showgirl, costringendola a fuggire di corsa fuori dall’edificio. Una volta in piazza, Valeria ha trovato una pattuglia della polizia municipale e ha chiesto aiuto, raccontando quanto appena accaduto.

Gli agenti, prontamente intervenuti, si sono avvicinati all’edificio. Proprio in quel momento, un giovane uomo con il volto parzialmente coperto da un cappellino è uscito dal portone. L’individuo, che ha cominciato a urlare insulti in portoghese, si è mostrato aggressivo anche nei confronti dei poliziotti, che lo hanno immobilizzato e portato in Questura.

Riaccompagnata a casa dagli agenti per verificare l’assenza di ulteriori rischi, Valeria Marini ha constatato che le lampadine delle scale erano state rotte e il sistema di allarme risultava manomesso. La showgirl ha quindi deciso di sporgere denuncia per quanto accaduto.

All’Adnkronos la soubrette ha dichiarato: “Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male”.