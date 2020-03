Valeria Marini ammette: “Non ho fatto il tampone per il coronavirus”

Valeria Marini è sempre stata abituata a stare al centro dell’attenzione e anche delle polemiche, perché no. È la sua indole che la porta sotto la luce dei riflettori, in questo caso però l’argomento è molto spinoso e forse avrebbe voluto evitare finire al centro del ciclone. La showgirl, infatti, negli ultimi giorni è stata accusata di aver detto falsità circa il tampone del coronavirus a cui si sarebbe sottoposta.

Un passo indietro per riordinare gli eventi: Valeria Marini dopo essere entrata all’interno della casa del Grande Fratello vip ha accusato sintomi simili a quelli della febbre e stanchezza. Condizioni che hanno messo in allerta gli altri concorrenti della casa, tanto che qualcuno ha chiesto delucidazioni n merito.

“Pensavo fosse il tampone per il coronavirus”

Valeria Marini a tal proposito aveva rassicurato tutti affermando di essersi sottoposto al tampone del coronavirus prima di entrare nella casa del Grande Fratello, ipotesi però messa in dubbio dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che aveva provato a far luce sulla dinamica poco chiara. Nel corso della trasmissione Live – Non è la D’Urso, Valerina Marini ha esposto la sua versione dei fatti ammettendo di non essersi sottoposta al tampone per il Covid-19.

Queste le dichiarazioni della showgirl nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso: “Ho fatto un tampone faringeo, soffro con la gola, ho fatto tutte le analisi. Per me che non sono esperta pensavo fosse il tampone del Coronavirus. Avevo degli abbassamenti di voce e il medico mi ha fatto questo tampone ma non era quello del Covid-19”, ha ammesso Valeria Marini.