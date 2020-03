Valeria Marini ha avuto il coronavirus? i dubbi di Selvaggia Lucarelli: “Mediaset chiarisca”

Il Grande Fratello Vip non fa parlare di sé solo per le nomination e per le possibili eliminazioni, in questo caso in ballo c’è un caso molto più spinoso che riguarda Valeria Marini. La showgirl, infatti, è entrata nell’occhio del ciclone dopo aver affermato di aver effettuato il tampone per il coronavirus prima della sua entrata nella casa.

L’Ingresso al Gf Vip di Valera Marini è datato 24 febbraio, e secondo quanto dichiarato dalla showgirl si sarebbe sottoposta al tampone il 19 dello stesso mese. Una dichiarazione che secondo la giornalista Selvaggia Lucarelli non regge per attendibilità. La Lucarelli scrive infatti in un articolo: “Valeria Marini è entrata nella Casa del GfVip il 24 febbraio, e a me al telefono dice di aver fatto il tampone il 19 febbraio. Ma in quei giorni non c’era nessun caso di Coronavirus in Italia”.

“Mentire su un tampone è gravissimo”

Continua Selvaggia Lucarelli nel suo articolo in cui ricostruisce i primi giorni di Valeria Marini all’interno della casa del Grande fratello e il successivo stato di spossatezza con conseguente tosse: “Dice di aver dato le analisi a Mediaset. Se mente, è molto grave, e vanno tutelati i coinquilini”.

“Ma come ti permetti? Non è mio dovere mandarti niente, impegnati ad aiutare!”, questa è stata la risposta che Valeria Marini ha fornito a Selvaggia Lucarelli quando quest’ultima le ha fatto notare che le date da lei date non combaciavano. Mentire, eventualmente, su un tampone eseguito è gravissimo. Soprattutto per i suoi coinquilini e la produzione”, ha concluso la Lucarelli.