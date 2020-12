Valeria Marini: “Ho avuto brutte esperienze, una volta ho denunciato”

Valeria Marini esce allo scoperto e racconta di alcune esperienze difficili vissute in passato. Lo ha fatto nel corso della trasmissione ‘oggi è un altro giorno’, in onda su Rai 1. La showgirl ha così parlato di come ha reagito a quelle situazioni, seppur non entrando nei dettagli.

“Mi è capitato che ho avuto esperienze abbastanza dure che poi ho superato – ha raccontato Valeria Marini – raccontare non voglio perché non è questo il contesto, mi è capitato e l’ho superato trovando la forza in me stessa”.

Poi ricorda: “Una volta sì, ho denunciato, mentre le altre volte l’ho superata difendendomi ma ci sono donne che sono da sole e non riescono reagire, è un argomento di cui bisogna parlarne tutti i giorni perché deve finire. Sono esperienze dure che si possono superare e vincere ma con gli aiuti degli altri, da soli è difficile”.

La showgirl ha raccontato poi di alcune amicizie finite, che l’hanno fatta soffrire: “Tradita da un’amicizia? Si mi è capitato ma io non porto il rancore; da una parte è un pregio perché volo leggera, dall’altra invece così facendo si cade nello stesso errore, mia madre mi bacchetta sempre su questo”, ha spiegato Valeria Marini.