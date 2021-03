Valmontone, frana in via Nova

Paura a Valmontone per una vistosa frana del manto stradale in Via Nova. L’episodio intorno alle 15 di ieri, a cedere un costone di diversi metri che ha trascinato con se una parte della carreggiata ed il marciapiede. Lo scorso venerdì l’amministrazione comunale aveva deciso, dopo che erano affiorate delle vistose crepe sia sul manto stradale che sul marciapiede, di chiudere parzialmente delimitando con delle transenne il pezzo di strada che è crollato e quindi non ci sono stati feriti.

Alcune case sono state evacuate dai Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai tecnici del Comune.

SEGUONO AGGIORNAMENTI