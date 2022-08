Valmontone, incidente: grave un 25enne

Valmontone, Incidente: si scontrano auto e moto, grave un 25enne.

Per cause ancora da verificare un ragazzo di 25 anni che procedeva in sella ad una moto su via della Pace in direzione Valmontone si è scontrato frontalmente con una macchina che usciva da un parcheggio.

Lo scontro è stato molto violento ed il giovane motociclista è stato sbalzato a terra dopo un volo di diversi metri. Sul posto gli operatori del 118 e i colleghi dell’elisoccorso; sul posto l’eliambulanza e il ragazzo è stato condotto al policlinico Umberto I.

Ricoverato in gravi condizioni, avrebbe riportato fratture agli arti ed al torace. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ad effettuare i soccorsi.