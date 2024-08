Vannacci: il mio posto è nella Lega

“Il mio posto in questo momento è nella Lega, sono stato fatto eleggere dalla Lega stessa che mi ha presentato nelle sue liste”. Così l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, in collegamento con Stasera Italia dalla festa della Lega a Pontida.

Aggiornamento ore 7.30

“Sono per ora indipendente, sono un candidato della Lega all’Europarlamento e non posso certamente andare da altre parti in questo momento. Peraltro con la Lega mi accomunano i principi di sicurezza, sovranità, identità, di ricchezza del Paese che vogliamo rilanciare. Non c’è motivo per muovere da altre parti”.

aggiornamento ore 10.30

“E’ la prima volta che sono sul sacro suolo della Lega, sono contento di esserci – aggiunge da Pontida -. Ho incontrato i militanti della Lega che si sono dimostrati calorosi nei miei confronti”. “Che l’associazione culturale Il mondo al contrario si trasformi in associazione politica ritengo sia un’evoluzione naturale visto che sono transitato dall’essere un generale all’essere uno scrittore all’essere un uomo politico. Quindi nulla di nuovo sul fronte orientale”.

aggiornamento ore 15,21