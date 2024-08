Vannacci, le sue parole sulla Enogu

L’Italia della pallavolo vince alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tra le protagoniste c’è Paola Egonu. Impossibile non tornare sui temi trattati dal generale Roberto Vannacci sulla campionessa del volley.

“Sui social mi tirano in ballo dopo la vittoria della nazionale femminile di volley? Devono leggere il mio libro, non ho mai messo in dubbio che Paola Egonu sia una bravissima atleta, italiana. Continuo a ribadire che i suoi tratti somatici non rappresentano la maggioranza degli italiani. Ma non ho mai messo in dubbio la sua nazionalità, la sua bravura. Sono orgoglioso che gareggi per noi”, dice l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, tramite Adnkronos.

Aggiornamento ore 8,11

“Faccio i miei complimenti anche a Ekaterina Antropova, altra atleta i cui tratti somatici non sono propriamente italiani – continua Vannacci – E’ una atleta di origine russa, che insieme a Paola Egonu ci ha aiutato a vincere l’oro olimpico. A tutte le nostre ragazze vanno i miei complimenti, la loro è stata una grande prova sportiva. Donne che hanno combattuto contro altre donne”.

Aggiornamento ore 11.31

E aggiunge: “Credo che queste Olimpiadi abbiano dimostrato la politicizzazione del Comitato olimpico. Il problema non è l’attacco alle donne, ma fare tutti gli esami necessari per capire chi è donna e chi non lo è. Questo il Cio si è rifiutato di farlo, non sono stati fatti test genetici. Quindi ci sono state competizioni, peraltro in sport da combattimento, in cui oltre alla imparità della prova si è aggiunto anche il rischio di procurare lesioni irrimediabili all’avversario. Sono Olimpiadi in cui si tende a far prevalere la percezione sulla realtà”.

aggiornamento ore 15,24