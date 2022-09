Var e Juve, Iervolino: “Ripetere partita? No problem per Salernitana”

(Adnkronos) – “Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema”. Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito all’errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95′, annullato per fuorigioco dal direttore di gara Marcenaro, a causa dall’assenza delle immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in occasione della rete di Milik.

“Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri e non sta a me farlo”, dice da Torino il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. “L’argomento è chiuso da domenica sera, l’unica cosa è che non so se sarò squalificato o meno, domenica prossima, credo che per l’allenatore sarebbe meglio pagare una multa, anche salata, anche per fare beneficenza a chi ne ha bisogno”, aggiunge.